Честный грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул забывчивому клиенту

В Сингапуре бывший заключенный, работающий грузчиком, нашел и вернул владельцу 50 тысяч сингапурских долларов (примерно 2,5 миллиона рублей). Об этом сообщает AsiaOne.

23-летний Джейк Тань (Jake Tan) и его бригада помогали клиенту вынести мебель при переезде в другую квартиру. Закончив работу, они решили убедиться, что ничего не забыли, и внимательно осмотрели дом. На третьем этаже Тань заметил непримечательный черный пакет. Он заглянул внутрь и увидел пачки купюр достоинством 50, 100 и 1000 сингапурских долларов.

Тань мог присвоить деньги, но решил отдать их начальнику, который вернул находку сыну домовладельца. По словам грузчика, это показалось ему верным выбором.

Он посетовал, что часто сталкивается с предвзятым отношением из-за своих татуировок и криминального прошлого . «Я так думаю, что наши действия не определяются тем, что мы решили поместить на свое тело», — заметил мужчина.

В 2018 году сообщалось, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Мужчина отыскал законного владельца денег и вернул их.

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