Строитель купил шкаф, нашел в нем пачки денег и тут же лишился их

Строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро (7,3 миллиона рублей) в старом шкафу, который он купил. Об этом сообщает Associated Press.

Самуэль Станичи (Samuel Stanici) приобрел подержанный шкаф в интернете. Через несколько дней он заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро. Строитель позвал жену и показал ей находку. Они вместе пересчитали деньги и долго не могли успокоиться. «Мы были в шоке, — рассказывает его жена. — Не могли уснуть всю ночь».

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Они опасались, что это ловушка, и решили вернуть деньги законному владельцу. Станичи отправился в город Арад и отыскал человека, который продал ему шкаф. Затем они вместе вернулись в Бикиджи.

Как выяснилось, шкаф принадлежал покойному отцу бывшего владельца. Мужчина ничего не знал о кладе и, по словам жены Станичи, не поверил своим глазам, когда увидел деньги. Получив их, он вознаградил семью строителя за честность.

В сентябре сообщалось, что житель немецкого города Бремен купил старый кухонный шкаф и нашел в нем золото, спрятанное прежним владельцем. Он отнес клад в государственное бюро находок и получил за это 2,5 тысячи евро.

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