Французы нашли в саду золото на десятки тысяч евро и лишились его

Французской паре, отыскавшей 28 золотых слитков в собственном саду, придется расстаться с кладом. Об этом сообщает издание The Connexion.

В 2002 году семейство приобрело дом с садом во французском городе Роан, департамент Луара. В 2009 году они нашли в саду шесть золотых слитков. Через четыре года к ним прибавились еще 22 слитка. Суммарная стоимость клада оценивалась в 800 тысяч евро (около 59 миллионов рублей).

Пара уведомила о находке полицию, офис мэра города и Банк Франции. Несмотря на это, прокуратура Роана обратила внимание на «атипичные финансовые операции», которые они совершали, и начала расследование. Как выяснилось, подозрения вызвала продажа 23 из 28 золотых слитков.

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Через несколько лет о кладе узнала семья бывшего хозяина дома, который к тому времени скончался. Его вдова и восемь детей подали в суд и потребовали отдать клад. Они предоставили доказательства того, что в действительности золото принадлежит им.

В 2015 году суд встал на их сторону и постановил вернуть все уцелевшее золото, а также деньги, вырученные при продаже 15 слитков. Новые домовладельцы не желали с этим мириться. «Все говорили им, что слитки их. Они от чистого сердца считали себя владельцами золота», — объясняет их юрист.

Пара безуспешно пыталась оспорить судебное решение в других инстанциях. В 2017 году его справедливость подтвердил апелляционный суд, а в июне спор рассмотрел Верховный суд Франции. Первоначальное решение осталось в силе и после этого.

В мае сообщалось, что семейная пара из Нью-Йорка обнаружила во дворе собственного дома сейф с деньгами и драгоценностями стоимостью десятки тысяч долларов. Как выяснилось, его украли у одной из соседних семей около семи лет назад.

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