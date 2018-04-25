Китайские крестьяне копали коренья и нашли 400 килограммов древних монет

Китайские крестьяне нашли клад весом в 400 килограммов во время поиска лечебных кореньев. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Клад обнаружили в деревне Дунсюэтунь в провинции Хэбэй на севере страны. Монеты лежали в огромном глиняном кувшине. По словам специалистов, большая их часть датируется эпохой династии Сун, правившей с X по XIII века. Однако среди них оказались и деньги более древней династии Хань, управлявшей страной в III веке. Всего археологи смогли насчитать около 20 разновидностей монет, сохранившихся до наших дней в хорошем состоянии.

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Сам кувшин, согласно предварительным исследованиям, закопали в конце эпохи Юань, примерно в середине XIV века, когда Китаем правила монгольская династия.

По словам одного из экспертов, принявших участие в инвентаризации клада, находка имеет большое значение для изучения специфики денежного обращения в Китае много веков назад.

В середине апреля сообщалось о найденных в Германии сокровищах, которые, предположительно, мог закопать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Археологи обнаружили около 600 монет, украшения и амулеты в виде маленьких молотов Тора, спрятанные больше тысячи лет назад.

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