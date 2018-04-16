Кладоискатели нашли сокровища короля викингов

В Германии нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Об этом сообщают издания The Guardian и Deutsche Welle.

Около трех месяцев назад археолог-любитель Рене Шон (Rene Schön) и его 13-летний помощник Лука Малашниченко (Luca Malaschnitschenko) прочесывали с металлоискателями остров Рюген, располагающийся в Балтийском море у берегов Померании. Один из них заметил на земле что-то блестящее. Находка напоминала обрывок алюминиевой фольги, но они решили посмотреть на нее поближе. Оказалось, что это предмет из серебра.

В середине апреля раскопками занялись профессионалы. Они обнаружили в указанном кладоискателями месте около 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора, спрятанные больше тысячи лет назад. По оценке археолога Михаэля Ширрена (Michael Schirren), это крупнейший клад с монетами Харальда Синезубого, найденный на юге Балтики.

Древнейшими монетами, выкопанными на Рюгене, были дирхамы из Дамаска, отчеканенные в 714 году. Самые новые монеты, найденные во время раскопок, датируются 983 годом. Это может свидетельствовать о том, что сокровища были зарыты в конце 980-х годов, когда Харальду пришлось бежать в Померанию. «Мы имеем дело с тем редким случаем, когда находка, похоже, подтверждает исторические источники», — говорит археолог Детлеф Янцен (Detlef Jantzen).

Харальд I Синезубый пришел к власти в 958 году. Он завоевал Норвегию и часть современной Швеции, при нем Дания официально приняла христианство. Некоторые источники утверждают, что крещение в итоге привело к бунту, который возглавил сын короля Свен Вилобородый. В отличие от родителя, он остался язычником и предпочитал традиционные набеги.

В 2010 году сообщалось, что в Ютландии обнаружили резиденцию Харальда Синезубого. На ее месте сохранились остатки четырех деревянных зданий — так называемых «длинных домов», — а также другие постройки.

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