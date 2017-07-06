Найди клад сумасшедшего миллионера

Американский священник, погибший недавно у реки Рио-Гранде в штате Нью-Мексико, стал второй жертвой клада, который спрятал эксцентричный миллионер Форрест Фенн. Десятки тысяч искателей приключений направляются в Скалистые горы, чтобы попытать счастья, но найти сундук с драгоценностями на два миллиона долларов пока не сумел никто. «Лента.ру» попыталась разобраться в тайне сокровища.

Пропавший кладоискатель

Американский священник Пэрис Уоллес уехал в штат Нью-Мексико в июне. Через несколько дней после его отъезда жена забеспокоилась: Пэрис перестал выходить на связь и не вернулся в обещанный срок. Она рассказала властям, что муж направился в Скалистые горы в надежде найти клад, который спрятал Форрест Фенн — 87-летний миллионер из Санта-Фе.

Полиция отыскала гостиничный номер, который Уоллес снял в городке Эспаньола. В нем остались его вещи, но сам священник уехал. Мобильный оператор выяснил, какая базовая станция зарегистрировала последнее обращение его телефона. Это помогло отыскать внедорожник Уоллеса. Машина стояла возле моста через реку Рио-Гранде. Внутри лежали чеки ближайшего магазина: Уоллес купил веревку и другие запасы — он явно готовился к долгому походу. Обрывок веревки лежал недалеко от автомобиля, а тело священника нашли в десяти километрах вниз по течению.

«Когда мы услышали о сокровище Фенна, то подумали: "Какое приключение!" — рассказывает жена Уоллеса. — И решили отправиться за ним. Кому-то же повезет его найти. Почему бы не нам?»

Эксцентричный галерист

Форрест Фенн решил спрятать клад в 1988 году. Тогда ему было 58 лет, и он считал, что умирает от рака. Врачи удалили ему почку и советовали готовиться к худшему. Фенн прекрасно понимал, что это значит, и не собирался цепляться за жизнь. «Я хочу умереть на собственных условиях, — говорил он. — Помощь мне не нужна. Не хочу, чтобы меня держали за руку, чтобы все плакали».

У него родился план: он найдет укромное место в Скалистых горах, которые знал как свои пять пальцев, привезет туда сокровища и покончит с собой. Но перед этим спрячет координаты в своих мемуарах. Тогда его богатства достанутся тому, кто разгадает шифровку. Возможно, это произойдет не сразу, а через сто или тысячу лет. Фенна такой вариант вполне устраивал.

Дело было за малым — написать книгу c воспоминаниями. С такой биографией, как у Фенна, это нетрудно. Историй хватит на несколько остросюжетных романов.

После школы Фенн записался в военно-воздушные силы и стал пилотом. 328 боевых вылетов во время Вьетнамской войны. Дважды сбивали — в Лаосе и во Вьетнаме. «Год назад мне приснился кошмар, — рассказывал он журналисту The California Sunday Magazine. — Снилось, что в правительстве точно знают, сколько человек я убил, и собираются сказать мне».

На службе Фенн увлекся поиском древностей. В Италии нырял в море за древнеримскими амфорами, ездил в Помпеи, обожал Сахару. «Там можно найти наконечник копья, сделанный восемь тысяч лет назад, когда на месте пустыни были пшеничные поля, а рядом — скелет немецкого солдата, ручную гранату или сгоревший танк», — вспоминал он.

В начале 1970-х Фенн ушел в отставку и вернулся в родной город Санта-Фе. Он рассудил, что нет ничего выгоднее, чем торговля произведениями искусства, и открыл галерею. «Я никогда не любил искусство, — объяснял он. — Это давало мне преимущество перед другими». Бывший пилот по дешевке скупал работы малоизвестных художников, публиковал о них книги и продавал картины по выросшей цене.

На пике славы галерея приносила больше шести миллионов долларов в год; туда наведывались президент США Джеральд Форд, бывшая первая леди Жаклин Кеннеди и наследники Рокфеллера. Фенн водил знакомство с актером Робертом Редфордом, певицей Шер и комиком Стивом Мартином. В разгар холодной войны он побывал в СССР и вернулся с выставкой советских живописцев.

Промысел галериста вызывал у властей серьезные подозрения. В ФБР подозревали, что его коллекция пополняется не вполне законными методами. В доме Фенна несколько раз устраивали обыски — искали ценности, украденные со старых индейских кладбищ. В газетах миллионера называли «мародером с глубокими карманами». Он отпирался: «Агенты исходят из того, что артефакты взяты с общественных владений нелегально. Сомневаюсь, что у них есть доказательства». Дело не закрыто до сих пор.

Клад и подсказки

Фенн хотел найти хорошего автора, готового написать его историю, но никто не соглашался. «Думаю, им не нравилась идея, что в конце я умираю где-то в лесу», — говорит он. От первоначального плана пришлось отказаться, и не только по этой причине. К удивлению врачей, болезнь отступила.

Несмотря на это Фенн продолжал думать о кладе. Он потратил 25 тысяч долларов на бронзовый сундук и стал его наполнять: старинные монеты, золотые самородки, испанское кольцо XVII века, бисер из раскопок в Меза-Верде, бриллианты, два цейлонских сапфира, сотни рубинов, восемь изумрудов, резные нефритовые фигурки из Китая, индейские браслеты доколумбовских времен... Некоторые вещи он взял из собственных запасов, другие купил специально.

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Сундук двадцать лет лежал у него дома. Лишь в 2010 году 80-летний Фенн уехал в Скалистые горы и наконец спрятал его. Ни жена, ни дети не знали, куда и зачем он направился. Престарелый галерист не сумел утащить клад, весящий почти 20 килограммов, сразу. Пришлось сделать две вылазки: сначала он отнес в нужное место сундук, затем вернулся за рюкзаком с сокровищами.

Мемуары он написал без чужой помощи и напечатал на собственные деньги. В самом конце, после долгих рассказов о детстве и Вьетнаме, Фенн объяснил, где искать его сокровища. Подсказка зарифмована в шести бесхитростных четверостишиях. Согласно им, путь начинается там, где «теплой воде конец». Затем кладоискатель должен спуститься вниз по каньону — «не так далеко, но пешком не дойти» — и оставить позади «дом Браун». Его ждет «вода высоко» и поток, по которому не проплыть. Последняя примета — «Пламя». Если путник добрался до него, то клад у него в руках.

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Переводить стихотворение на русский язык нет смысла — лучше читать оригинал. Фенн выражался преднамеренно туманно, и любое слово может означать не то, чем кажется на первый взгляд. Отгадка может скрываться в анаграммах, в определенных буквах или связанных с ними цифрах, полагают те, кто седьмой год охотится за сокровищем Фенна.

Точно известно, что клад находится где-то в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико. Позднее Фенн признался, что поблизости нет дорог. Кроме того, сокровище не спрятано в шахте, на кладбище или в сооружениях, построенных человеком. Логика подсказывает, что место должно быть таким, чтобы до него мог добраться 80-летний старик, ведь Фенн привез сундук в одиночку. Это сужает круг поисков.

Фенн сомневался, что его биография будет пользоваться большим спросом. Он заказал всего тысячу экземпляров и пожертвовал почти все местному книжному магазину.

Охотники за сокровищами

Разумеется, он ошибался. Людей, которых волнует клад стоимостью два миллиона долларов, оказалось куда больше. В Санта-Фе потянулись тысячи искателей приключений. По оценке самого Фенна, к 2016 году удачу попытали по меньшей мере 65 тысяч человек.

Форрест Фенн Фото: Jeri Clausing / AP

Искатели сокровища подошли к делу с рвением, на которое галерист не рассчитывал. В поисках разгадки они тщательно изучили генеалогическое древо Фенна и долго анализировали даты рождения его предков. Кто-то составил подробную карту, на которой отмечены все места, которые можно назвать «домом Браун». Поскольку слово «браун» по-английски означает «коричневый», некоторые охотники за кладом решили проверить каждую выгребную яму в Скалистых горах. Именно тогда Фенн добавил подсказку про сооружения, построенные человеком: пусть оставят туалеты в покое.

Фенн не первый год получает более ста писем в день. Люди просят подсказать, где искать клад. Некоторые не ограничиваются почтой и приезжают лично. Они ждут его у дверей и подстерегают в магазинах. Ему звонили и угрожали убить, если он не признается, где спрятано сокровище. Кто-то разорил в поисках драгоценностей могилы его родителей. За шесть лет Фенн трижды вызывал полицию, чтобы избавиться от преследователей.

Когда речь идет о таких богатствах, люди готовы на многое. Одна женщина, одержимая кладом, заложила собственный дом, чтобы оплатить бесконечные поездки в Скалистые горы. Кто-то арендовал фургон с подъемником для инвалидного кресла и методично ездил по городам в Йеллоустоуне, поднимая сливные решетки на улицах. Искателей сокровищ, ведущих нелегальные раскопки, регулярно арестовывала в национальных парках. Фенн утверждает, что некоторые были в считанных метрах от заветного сундука, но так его и не нашли.

В 2016 году в Нью-Мексико пропал 54-летний мужчина по имени Рэнди Билью. В поисках клада он уплыл по Рио-Гранде на плоту. Спустя одиннадцать дней его плот и собаку нашли в 15 километрах от стартовой точки. Фенн арендовал вертолет и дал деньги на поисковую операцию, но спасатели вернулись с пустыми руками. Останки кладоискателя были обнаружены лишь спустя семь месяцев.

Жена Билью полагает, что в гибели мужа виноват пожилой галерист. Она убеждена, что никакого клада не существует. После гибели Пэриса Уоллеса шеф полиции Нью-Мексико Пит Кассетес призвал миллионера отказаться от своей затеи. «В интересах общественной безопасности я бы хотел, чтобы он забрал свои сокровища, — заявил он по телевидению. — Когда на кону два миллиона долларов, люди принимают плохие решения».

Фенн и подумать не мог, что кто-то погибнет. Однако и прерывать охоту за сокровищами он не хочет. «Если кто-то утонет в бассейне, нужно ли слить воду? — спрашивает он. — Или лучше научить людей плавать?»