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Семья нашла во дворе сейф с десятками тысяч долларов и отдала его соседям

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Жители Нью-Йорка Мэтью Эмануэль (Matthew Emanuel) и его жена Мария Колонна-Эмануэль (Maria Colonna-Emanuel) обнаружили закопанный во дворе их дома сейф с деньгами и драгоценностями стоимостью десятки тысяч долларов. Об этом сообщает SILive.com.

Сейф выкопали рабочие, которых наняли, чтобы заменить испорченные оленями деревья живой изгороди. Сперва Мэтью принял его за ящик для электрооборудования, но потом заметил на нем кодовый замок. Рабочие помогли его вскрыть.

Сейф оказался набит пакетами на молнии с деньгами и ювелирными изделиями. По информации CBS New York, среди прочего там были алмазы, золото и обручальные кольца. Некоторые купюры размокли, слиплись и пришли в негодность, но 16 300 долларов (около миллиона рублей) удалось спасти.

В одном из пакетов лежала записка с адресом одной из семей, живущей по соседству. Как выяснилось, сейф был украден у них около семи лет назад. По оценке полиции, стоимость его содержимого составляла 52 тысячи долларов (3,2 миллиона рублей). Кража произошла за три года до переезда Мэтью и Марии в дом, во дворе которого злоумышленник спрятал добычу.

Пара решила вернуть найденные деньги и драгоценности законным владельцам. Соседи, давно утратившие надежду на возвращение пропавшего имущества, были удивлены и обрадованы. «Кое-кто спрашивает: ‘Зачем вы все отдали?’ Но мы даже не задавались таким вопросом. Это же не наше», — цитирует CBS New York слова Марии.

По ее словам, теперь место, где был спрятан клад, украшает керамический слон. «Мы купили этого слона и сказали: давай держать его тут. Это удачное место», — пояснила она.

В апреле сообщалось, что китайские крестьяне, искавшие лечебные коренья, нашли клад весом в 400 килограммов. В огромном глиняном кувшине лежали монеты времен династии Сун, правившей в X-XIII веках, а также деньги более древней династии Хань, управлявшей страной в III веке.

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