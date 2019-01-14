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Пассажир метро нашел 10 тысяч долларов и вернул их владелице

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Женщине из Казахстана вернули 10 тысяч долларов, которые она забыла в нью-йоркском метро. Об этом сообщает UPI.

В конце 2018 года житель Нью-Йорка Ричард Таверна (Richard Taverna) нашел в метро потерянную сумку Chanel, в которой лежали 10 тысяч долларов, и отнес ее в полицию. По его словам, это было правильным поступком: «Я совершенно уверен, что большинство сделало бы так же».

Через несколько недель Таверне позвонили из полиции и предложили встретиться с хозяйкой сумки. Ей оказалась жительница Казахстана Айя Тулемаганбетова, возглавляющая нью-йоркскую компанию Alfa Consulting Group. Женщина объяснила, что деньги предназначались для подарков детям. Она утверждает, что везла столько наличных, потому что в Казахстане часто нельзя расплатиться банковской картой.

В знак благодарности Тулемаганбетова подарила Таверне фигурку «Золотого человека». По ее словам, в Казахстане считается, что они приносят удачу.

«Золотой человек» — останки древнего воина в золотой одежде, найденные при археологических раскопках кургана Иссык недалеко от Алма-Аты. «Золотой человек» на крылатом барсе стал одним из символов Казахстана, а его статуи установлены во многих городах страны.

В 2018 году сообщалось, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Мужчина отыскал законного владельца денег и вернул их.

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