Честный мальчик отдал забывчивой тете ее выигрышный лотерейный билет

В США честный племянник напомнил тете про забытый в гостях лотерейный билет. Как сообщает информационный портал UPI, он оказался выигрышным.

Пожелавшая скрыть свое имя жительница округа Алпина, штат Мичиган, несколько дней гостила у родственников в том же штате. Тогда же она купила несколько билетов мгновенной лотереи и совсем забыла о них. Уже после ее отъезда билеты обнаружил племянник и написал тете сообщение.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

В ответ женщина позвонила мальчику и велела стереть защитный слой с билетов. «Я и представить себе не могла, что один из них принесет мне крупный выигрыш», — призналась она. Через некоторое время племянник перезвонил и сказал ей, что она выиграла 300 тысяч долларов (19,7 миллиона рублей).

«Конечно, я не поверила ему, у нас в семье принято шутить друг над другом. Но он отправил мне снимок билета, и я была ошеломлена, когда увидела, что он сказал мне правду», — рассказала женщина. Она добавила, что непременно вознаградит мальчика за честность и готовность помочь.

Женщина велела племяннику сохранить билет до их встречи. Она собирается потратить куш на новую машину и помощь семье, в том числе — племяннику. Если после этого у нее останутся деньги, американка планирует их отложить.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!