Подаренный на день рождения лотерейный билет принес миллион

Пожилая жительница канадского города Реджайна, провинция Саскачеван, получила в подарок лотерейный билет и выиграла по нему миллион канадских долларов (около 50 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

«Внучка спросила меня, что я хочу на день рождения, — рассказывает Этель Кларксон (Ethel Clarkson). — Мне не хотелось ничего просить, поэтому я предложила: "Может быть, лотерейный билет"». По ее словам, она никак не ожидала, что билет окажется выигрышным.

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Кларксон планирует потратить часть денег на новый автомобиль, причем это, по ее словам, будет не «Феррари». Кроме того, она намерена расплатиться с долгами, а остаток поделить с родственниками и выгодно вложить. «Когда нет долгов и можешь помочь своей семье — это мечта», — говорит женщина.

26 октября сообщалось, что канадец Стив Хиллиер за одну неделю сорвал джекпот в лотерее и получил место в городском совете. В разговоре с журналистами канадец признался, что большую часть выигрыша потратил на погашение ипотеки. Остаток денег он планирует вложить в высшее образование двух своих детей.

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