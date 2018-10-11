Дьяволопоклонники принесли в жертву четверых ради выигрыша в лотерее

Банда дьяволопоклонников из бразильского города Игуату, провинция Сеара, убила четырех человек, чтобы выиграть в лотерее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летний Глеудсон Баррос (Gleudson Barros) и его пособники, 41-летний Роберто Алвес (Roberto Alves) и 17-летний Самио Бесса (Samio Bessa), приглашали жертв на вечеринку. Таким образом они заманили в уединенный сельский дом трех знакомых мужчин и девушку Бессы.

Жертв избивали, пытали и резали ножом, а потом добивали выстрелами в основание шеи и висок. Затем у них отрезали головы и другие части тела, которые необходимы для ритуалов, при помощи которых преступники намеревались вызвать дьявола.

Баррос и Алвес арестованы, Бесса успел покончить с собой. Пойманные дьяволопоклонники объяснили убийства желанием жить лучше. «Они были убеждены, что их действия помогут им выиграть миллионы в лотерее и дадут неизмеримую власть над людьми», — утверждает детектив Маркос Лира.

В 2017 году сообщалось, что засуха в Уганде привела к увеличению числа человеческих жертвоприношений, при которых у еще живого человека удаляют части тела и выкачивают кровь. За сентябрь в стране по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 человек.

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