Кладоискатель нашел бесценное украшение средневекового короля среди поля

В английском графстве Линкольншир кладоискательница обнаружила шляпную брошку, предположительно, принадлежавшую королю Эдуарду IV. Об этом сообщает издание Daily Mail.

42-летняя Лиза Грейс (Lisa Grace) нашла драгоценность XV века, гуляя с металлоискателем по недавно вспаханному полю. По ее словам, брошь лежала неглубоко под землей. Британка очистила от грязи украшение и увидела, что оно идеально сохранилось.

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Женщина связалась с друзьями и по их совету отнесла брошь экспертам по антиквариату. Те пришли к выводу, что украшение могло принадлежать королю Эдуарду IV, так как выполнено в форме солнца — его личной эмблемы, а в центре броши расположен аметист — любимый камень монарха.

Вероятно, король потерял украшение в одной из битв войны Алой и Белой розы.

К находке проявили интерес как частные коллекционеры, так и музеи. За брошь предлагают от десяти до 15 тысяч фунтов (от 842 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей). Она будет продана на аукционе в конце апреля.

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