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Пролежавшую 50 лет в ящике шахматную фигурку продадут за целое состояние

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В британском городе Эдинбурге, Шотландия семья обнаружила в шкафу ценную реликвию стоимостью миллион фунтов стерлингов (82,4 миллиона рублей). Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Шотландцы отнесли шахматную фигурку, которая пролежала у них в шкафу больше 50 лет, в аукционный дом Sotheby's в Лондоне на оценку экспертов. Один из специалистов Александр Кадер (Alexander Kader) обнаружил, что это одна из шахматных фигурок с острова Льюис. Коллекция считается одной из самых редких и важных для ценителей европейской культуры.

«Фигурка воина немного разбита, у нее нет левого глаза. Но это только добавляет ей обаяния», — отметил Кадер.

Представитель семьи рассказал, что в середине XX века его дед владел собственным антикварным магазином в Эдинбурге. Он приобрел эту фигурку из моржовой кости у другого продавца в 1964 году всего за пять фунтов стерлингов (400 рублей). В его бухгалтерской книге предмет был заявлен под другим наименованием, поэтому он не знал о том, что стал владельцем важной реликвии. После своей смерти он передал ее родственникам, которые бережно хранили ее в шкафу 50 лет.

Шахматы с острова Льюиса — коллекция из 93 фигурок, изготовленных в средние века. Каждый предмет искусно вырезан из моржового клыка, и лишь несколько шахматных фигур изготовлены из китового зуба. В настоящее время 11 из них хранятся в Национальном музее Шотландии, а остальные — в Британском музее.

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