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10:15, 17 июля 2025Культура

Киркоров после болезни процитировал со сцены Пугачеву

Филипп Киркоров принял участие в модном показе и процитировал Аллу Пугачеву
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров принял участие в модном показе в рамках премии Fashion TV. Об этом пишет портал Woman.ru.

Отмечается, что после дефиле в ковбойском образе певец обратился к зрителям, вспомнив фразу, которую использовала его коллега и бывшая супруга Алла Пугачева.

«Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой», — процитировал Киркоров знаменитую песню советских лет.

Сообщается, что зрители оценили отсылку к юмору Пугачевой. Примадонна шутила подобным образом после замужества с комиком Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом), который младше нее на 27 лет.

Ранее Киркоров рассказал, что его рука все еще болит после ожога, полученного в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге.

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