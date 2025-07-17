Киркоров после болезни процитировал со сцены Пугачеву

Филипп Киркоров принял участие в модном показе и процитировал Аллу Пугачеву

Народный артист России Филипп Киркоров принял участие в модном показе в рамках премии Fashion TV. Об этом пишет портал Woman.ru.

Отмечается, что после дефиле в ковбойском образе певец обратился к зрителям, вспомнив фразу, которую использовала его коллега и бывшая супруга Алла Пугачева.

«Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой», — процитировал Киркоров знаменитую песню советских лет.

Сообщается, что зрители оценили отсылку к юмору Пугачевой. Примадонна шутила подобным образом после замужества с комиком Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом), который младше нее на 27 лет.

Ранее Киркоров рассказал, что его рука все еще болит после ожога, полученного в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге.