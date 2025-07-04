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10:10, 4 июля 2025Культура

Киркоров рассказал о болях после ожога

Певец Филипп Киркоров заявил, что раны украшают настоящего артиста
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал свое состояние после ожога, полученного во время одного из концертов. Об этом пишет Voice.

Исполнитель отметил, что его рука все еще болит, однако в целом он чувствует себя хорошо. «Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — добавил он.

В апреле Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

Ранее стало известно, что профили таких музыкантов, как Филипп Киркоров, Олег Газманов, группа «Любэ» и певец SHAMAN (Ярослав Дронов), вновь появились в приложении Apple Music.

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