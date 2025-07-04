Киркоров рассказал о болях после ожога

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал свое состояние после ожога, полученного во время одного из концертов. Об этом пишет Voice.
Исполнитель отметил, что его рука все еще болит, однако в целом он чувствует себя хорошо. «Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — добавил он.
В апреле Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.
Ранее стало известно, что профили таких музыкантов, как Филипп Киркоров, Олег Газманов, группа «Любэ» и певец SHAMAN (Ярослав Дронов), вновь появились в приложении Apple Music.