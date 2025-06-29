В приложение Apple Music вернули профили Киркорова и SHAMAN

РИА Новости: В Apple Music вернули профили певца SHAMAN и других артистов

В приложении Apple Music вновь появились профили таких исполнителей, как Олег Газманов, Филипп Киркоров, группа «Любэ» и певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что также были восстановлены аккаунты еще нескольких артистов.

В частности, в приложении вновь можно найти аккаунт певицы Гагариной, которая ранее жаловалась, что ее песни пропали из Apple Music и Spotify. Восстановили там и произведения Николая Баскова.

Причиной удаления песен перечисленных исполнителей стали санкции, введенные Евросоюзом. Гагарина, к примеру, в июле прошлого года попала в список 14-го пакета антироссийских санкций. Впоследствии она призналась, что ее отношение к этому было равнодушным до тех пор, пока она не обнаружила, что из американских приложений пропали ее произведения. «Никто не имеет права запрещать музыку», — с негодованием высказывалась исполнительница.

В июне стало известно, что санкции против Дронова ввела Австралия. В новом ограничительном списке страны также оказались актер Вячеслав Манучаров, спортсменка Мария Киселева и другие.

