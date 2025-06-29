Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:14, 29 июня 2025Культура

В приложение Apple Music вернули профили Киркорова и SHAMAN

РИА Новости: В Apple Music вернули профили певца SHAMAN и других артистов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В приложении Apple Music вновь появились профили таких исполнителей, как Олег Газманов, Филипп Киркоров, группа «Любэ» и певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что также были восстановлены аккаунты еще нескольких артистов.

В частности, в приложении вновь можно найти аккаунт певицы Гагариной, которая ранее жаловалась, что ее песни пропали из Apple Music и Spotify. Восстановили там и произведения Николая Баскова.

Причиной удаления песен перечисленных исполнителей стали санкции, введенные Евросоюзом. Гагарина, к примеру, в июле прошлого года попала в список 14-го пакета антироссийских санкций. Впоследствии она призналась, что ее отношение к этому было равнодушным до тех пор, пока она не обнаружила, что из американских приложений пропали ее произведения. «Никто не имеет права запрещать музыку», — с негодованием высказывалась исполнительница.

В июне стало известно, что санкции против Дронова ввела Австралия. В новом ограничительном списке страны также оказались актер Вячеслав Манучаров, спортсменка Мария Киселева и другие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    В одном из регионов России произошло землетрясение

    Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»

    Протоиерей Ткачев призвал женщин оставаться в тени мужей

    58-летняя Холли Берри потеряла трусы во время танца

    ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области

    Мужчина выловил из реки семь боевых гранат и сбежал

    В приложение Apple Music вернули профили Киркорова и SHAMAN

    Европейцев призвали больше не надеяться на защиту США

    Трамп неожиданно высказался о Маске после ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости