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10:13, 17 июля 2025Ценности

Популярная 62-летняя ведущая вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jordan_roth / @lisarinna

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,7 миллиона подписчиков.

62-летняя знаменитость посетила Неделю высокой моды, представ перед камерами в облегающем черном макси-платье. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала обнаженная грудь.

В то же время Ринна зачесала волосы назад, сделав укладку с объемом у корней, и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в июле популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта прогулялась в прозрачном платье на отдыхе.

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