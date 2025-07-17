Симоньян задалась вопросом из-за возможных штрафов за поиск экстремистских материалов

Симоньян раскритиковала поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которыми предлагается ввести штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете. Пост, в котором она раскритиковала инициативу, был опубликован в ее Telegram-канале.

«А как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК («Фонд борьбы с коррупцией»; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), если нам будет запрещено их даже читать?» — задалась вопросом Симоньян из-за возможных штрафов.

Журналистка выразила надежду, что в проект будут внесены поправки.

Ранее с критикой предложения ввести штрафы за поиск запрещенных материалов выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратила внимание, что список материалов, признанных в России экстремистскими, включает 5473 позиции, и поинтересовалась, нужно ли будет всем гражданам в случае принятия поправок ознакомиться с этим перечнем.

Вечером 15 июля стало известно, что россиян могут начать штрафовать за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете. Такие поправки в КоАП одобрили в Госдуме. Размер штрафа за это правонарушение может составить от трех до пяти тысяч рублей.