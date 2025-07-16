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12:52, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Мизулина раскритиковала предложение штрафовать россиян за поиск экстремистских материалов

Мизулина спросила, будут ли штрафы для увидевших свастику в соцсетях школьников
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина раскритиковала поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается ввести штрафы для россиян за поиск экстремистских материалов в интернете. На предложение депутатов она ответила в Telegram-канале.

«Интересно, а депутаты вообще видели количество свастик и "вентиляторов" в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут? Или, например, [если школьник] набрал в поиске "VPN", то что?» — написала Мизулина

Она добавила, что список материалов, признанных в России экстремистскими, насчитывает 5473 позиции, и поинтересовалась, будет ли необходимо всем россиянам в случае принятия поправок ознакомиться с этим перечнем. Мизулина также задалась вопросом о том, как авторы инициативы предлагают устанавливать умысел в поиске гражданами экстремистских материалов.

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Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что россиян не будут штрафовать за использование Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ), а также за доступ к запрещенным ресурсам через VPN-сервисы.

Вечером 15 июля стало известно, что россиян могут начать штрафовать за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Такие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

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