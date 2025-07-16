Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:47, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Россиян пообещали не наказывать за доступ к запрещенным ресурсам через VPN

Шейкин: Россиян не будут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам через VPN
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что россиян не будут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам через VPN-сервисы. Комментарий сенатора относительно поправок, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, публикует РИА Новости.

«Если доступ осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов», — сказал Шейкин.

Сенатор добавил, что для пользователя, если он не распространяет или не использует VPN для противозаконных целей, в этом случае ответственность не будет наступать.

Ранее Шейкин также заявил, что россиян не будут штрафовать за использование Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ). «Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — пояснил он.

Вечером 15 июля стало известно, что россиян могут начать штрафовать за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Такие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В России разъяснили возможные штрафы за музыку, фильмы и соцсети

    Минфин допустил перенос инфраструктурных проектов ради силовиков

    Adidas зарегистрирует новый бренд в России

    Стало известно о сбросе израильским F-35I бомб на бункер с президентом Ирана

    Россиян предупредили об опасных ягодах

    Европа задумала оплатить оружие для Украины за счет активов России

    Автомобильные стоки в России подсдулись

    Минобороны отчиталось о боях возле города в Николаевской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости