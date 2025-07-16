Россиян пообещали не наказывать за доступ к запрещенным ресурсам через VPN

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что россиян не будут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам через VPN-сервисы. Комментарий сенатора относительно поправок, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, публикует РИА Новости.
«Если доступ осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов», — сказал Шейкин.
Сенатор добавил, что для пользователя, если он не распространяет или не использует VPN для противозаконных целей, в этом случае ответственность не будет наступать.
Ранее Шейкин также заявил, что россиян не будут штрафовать за использование Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ). «Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — пояснил он.
Вечером 15 июля стало известно, что россиян могут начать штрафовать за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Такие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.