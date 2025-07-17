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10:20, 17 июля 2025Россия

Российские подростки начали массово «распинать» себя на крестах

Российские подростки начали осквернять православные кресты ради видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российские подростки начали осквернять православные кресты ради кадров для соцсетей. Об этом сообщает портал Readovka в Telegram.

По информации издания, тренд является массовым — несовершеннолетние снимают короткие видео, на кадрах которых они якобы распинают себя.

В Русской православной церкви не комментировали набравший популярность тренд. Действия подростков могут стать поводом для административных протоколов или даже уголовных дел по статьям об оскорблении чувств верующих.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума в третьем финальном чтении приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий — закон о так называемом «крестопаде». Закон запретит изображать религиозные постройки без присущих им конфессиональных символов.

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