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13:24, 15 июля 2025Россия

Госдума приняла закон против «крестопада»

Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума в третьем финальном чтении приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Закон запрещает использование в СМИ, интернете, а также рекламе изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, а также защитит чувства верующих.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что законопроект против крестопада был принят парламентариями единогласно.

Володин еще в мае сообщал о подготовке законопроекта. Документ начали готовить на фоне обнаружения случаев крестопада — появления различных изображений храмов в сети без религиозной символики. В частности, во Владивостоке очевидцы заметили герб России без крестов на территории местного университета.

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