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13:40, 9 июня 2025Россия

В России выявили случай крестопада на фоне разработки закона о защите религиозных символов

Герб России без крестов заметили во Владивостоке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: «Правительство Амурской области»

Герб России без крестов заметили во Владивостоке. О новом случае крестопада сообщает издание News.VL в Telegram.

Очевидцы сфотографировали государственный символ без крестов на территории местного университета. Крестов нет на коронах и державе герба.

Новый случай крестопада выявлен на фоне разработки в Госдуме закона о защите религиозных символов. Его в мае анонсировал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Ранее в Саратове обратили внимание на крестопад — неизвестный отломал кресты на новогодней инсталляции Покровского собора Пресвятой Богородицы.

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