В России выявили случай крестопада на фоне разработки закона о защите религиозных символов

Герб России без крестов заметили во Владивостоке. О новом случае крестопада сообщает издание News.VL в Telegram.
Очевидцы сфотографировали государственный символ без крестов на территории местного университета. Крестов нет на коронах и державе герба.
Новый случай крестопада выявлен на фоне разработки в Госдуме закона о защите религиозных символов. Его в мае анонсировал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Ранее в Саратове обратили внимание на крестопад — неизвестный отломал кресты на новогодней инсталляции Покровского собора Пресвятой Богородицы.