В Госдуме подготовят закон против крестопадов

Володин: ГД готовит закон о защите религиозных символов

Госдуме разработает проект закона о защите религиозных символов. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в Telegram.

В качестве обоснования инициативы спикер указал на факты замыливания религиозных символов. Вероятно, речь идет о случаях «крестопада», последний из которых заметили на сайте Кремля.

«Подобные факты вызывают возмущение», — написал Володин. Он пояснил, что законопроект будет предусматривать непременное сохранение символов на изображениях культовых сооружений, в том числе если речь идет о рекламных материалах.

Ранее в Саратове обратили внимание на «крестопад» — неизвестный отломал кресты на новогодней инсталляции Покровского собора Пресвятой Богородицы.