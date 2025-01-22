В России выявили новый случай «крестопада»

В аэропорту Саратова выставили изображение собора, лишенного крестов

В аэропорту Саратова выявили новый случай «крестопада» — так некоторые называют появление изображений храмов и церквей без крестов, хотя они присутствуют на оригинальных постройках. Снятый очевидцем видеоролик опубликовал Telegram-канал «Община НОВОСТИ».

На новогодней инсталляции изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы. При этом крестов на конструкции нет — они были отломаны.

«"Крестопад" продолжается», — констатировал автор видео. После обращения активистов к местным властям кресты вернули.

Ранее в Астрахани на стене вуза изобразили собор без крестов. Вместо них купола венчали короткие шпили. Позже выяснилось, что рисунку около двух лет, и за это время никто не выражал недовольства изображением.