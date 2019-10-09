«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в рекламе нижнего белья

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, снялась в рекламе нижнего белья американского бренда Calvin Klein. Девушка опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Дженнер лежит на диване напротив зеркальных дверей гардероба. 23-летняя модель одета в нижнее белье Calvin Klein из коллекции CK50, посвященной 50-летнему юбилею бренда.

Lounging in #mycalvins for #ck50 @calvinklein Фото опубликовано @kendalljenner

«Мне нравится, что в рекламе Calvin Klein у тебя всегда естественная внешность. Незаметный естественный макияж идет тебе больше всего, Кенни», — похвалил ее один из комментаторов под постом, собравшем более двух миллионов лайков. «Не хочу никого оскорбить, но для меня Кендалл — это как бутылка с минеральной водой, а остальные Кардашьян-Дженнер — как игрушки "Сделано в Китае"», — согласился с ним другой. «Ты самая красивая девушка на земле», — отметил третий подписчик.

Ранее в октябре Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе польской марки одежды Reserved. На кадрах Дженнер ходит топлес по комнате в черных полупрозрачных колготках и юбке из черной кожи, прикрывая грудь руками.

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