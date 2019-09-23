«Единственная красавица в семье Кардашьян» пришла на премию «Эмми» в латексном боди

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, появилась на вручении премии «Эмми» в боди из латекса. Процесс подготовки к мероприятию она опубликовала в stories своего Instagram в понедельник, 23 сентября.

Дженнер засняла себя на камеру смартфона позирующей перед зеркалом. На ролике она одета в черный облегающий костюм марки Vex Clothing. Для самой церемонии, которая состоялась в Лос-Анджелесе, 23-летняя модель выбрала платье Richard Quinn со шлейфом и принтом из красных роз. Она надела платье прямо на боди.

На вечере Кендалл Дженнер сопровождала ее старшая сестра, телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. Последняя пришла в черном бархатном платье бренда Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 1996.

Ранее в сентябре поклонники сравнили Дженнер с животным, после того как она выложила фотографию в комбинезоне с анимальным принтом. «Ты животное!» — написала ей в комментариях визажист Мэри Филлипс, которая регулярно работает с Дженнер и ее сестрами. «Красивая королева природы», — прокомментировал фотографию другой фанат модели.

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