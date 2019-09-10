«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в полотенце и возмутила фанатов

Американская супермодель Кендалл Дженнер сфотографировалась, лежа на кровати в одном полотенце, и заявила, что на снимке отсутствует ретушь. Фанаты не поверили модели и обвинили ее во лжи в комментариях к публикации, которая появилась в ее Instagram-профиле в понедельник, 9 сентября.

Новое фото появилось на странице Дженнер в качестве рекламы косметического бренда Proactiv. «Снято на пленку, без макияжа и без фильтров. Чувствую себя прекрасно в своем теле. Я нахожусь в полной гармонии со своим режимом: и днем, и ночью», — написала девушка под кадром.

Однако ее подписчики посчитали, что фотография все же обработана. «Нет фильтров, только тонны фотошопа», — подколол один из них. «Без фильтров? Ты уверена?» — осведомился русскоязычный юзер. «Да здесь же очень много ретуши. Вы со мной согласны?» — поддержала третья. «Вы пойдете на все, чтобы заработать денег. У вас нет никакого достоинства», — негодовала четвертая.

Фото опубликовано @kendalljenner

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для американского бренда аксессуаров и обуви Stuart Weitzman. На одном из снимков Дженнер в черном боди в позе березки рекламирует длинные замшевые сапоги. Поклонники посчитали позу модели странной и посмеялись над ней.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же утверждение он повторил в минувшем марте. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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