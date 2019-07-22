Опубликованы новые обнаженные фото «единственной красавицы в семье Кардашьян»

Младшая сестра Ким Кардашьян американская супермодель Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии. Черно-белые кадры появились в Instagram-аккаунте автора съемки — фэшен-фотографа Мерта Аласа.

На одном из них полностью обнаженная Дженнер стоит боком в студии и держит в руке режиссерское кресло, подписанное именем Мерт. «Тебе нельзя сидеть с нами!» — написал фотограф под кадром и назвал 23-летнюю модель богиней. На втором снимке девушка позирует лицом к камере и прикрывает грудь рукой.

Поклонники модели с восторгом отреагировали на фотосессию. «Ничего лишнего. Чистый чувственный язык тела», — похвалила одна из них. «Боже мой! Это просто сенсация!» — заявил другой. «Сумасшедшая красота», — согласился третий.

Фото опубликовано @mertalas

В феврале Мерт Алас сфотографировал Кендалл Дженнер обнаженной для итальянской версии журнала Vogue. Тогда она позировала спиной к камере в дверном проеме. Из одежды на ней только желтые резиновые перчатки, белые босоножки на каблуках, чулки телесного цвета и массивные серьги.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же утверждение он повторил в минувшем марте. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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