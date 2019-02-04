«Единственная красавица семьи Кардашьян» разделась догола и попала на обложку

Американская топ-модель Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии для итальянской версии журнала Vogue. Фотографии появились в Instagram-аккаунте автора съемки — фэшн-фотографа Мерта Аласа.

На одном из кадров 23-летняя модель позирует спиной к камере в дверном проеме. Из одежды на ней только желтые резиновые перчатки, белые босоножки на каблуках, чулки телесного цвета и массивные серьги.

В своем аккаунте Vogue Italia также представили рекламную кампанию с участием Дженнер с трубкой красного дискового телефона в руках. На ролике она демонстрирует черное нижнее белье в винтажном стиле и массивные украшения.

Кроме того, Мерт Алас показал обложку февральского номера журнала так же с лицом Кендалл Дженнер. Для главной страницы модель снялась в полу-прозрачной сиреневой блузке и с ярким макияжем в стиле 90-х.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган в программе Good Morning Britain назвал Кендалл Дженнер единственной красивой женщиной в семействе Кардашьян.

В декабре Дженнер пришла на церемонию вручения премии British Fashion Awards 2018 в откровенном наряде. Девушка появилась в прозрачном золотистом макси-платье с глубоким разрезом на правой ноге и с открытой спиной. Поклонники обратили внимание на то, что под платье модель не надела бюстгальтер.

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