«Единственная красавица семьи Кардашьян» появилась в прозрачном платье без белья

Американская топ-модель Кендалл Дженнер пришла на церемонию вручения премии British Fashion Awards 2018 в откровенном наряде. Об этом сообщает Daily Mail.

На вечере, который состоялся в понедельник, 10 декабря, 23-летняя Дженнер появилась в прозрачном золотистом макси-платье с глубоким разрезом на правой ноге и с открытой спиной. Издание обратило внимание на то, что под платье модель не надела бюстгальтер.

Модель дополнила наряд босоножками телесного цвета, а в качестве аксессуаров выбрала золотые геометричные серьги.

Автор платья Дженнер — уэльский модельер Джулиен Макдоналд, который включил его в коллекцию весна-лето 2019 собственного одноименного бренда. Отмечается, что платье еще не выпущено в продажу.

Материалы по теме На голое тело Кто и как наживается на раздетых женщинах

В феврале британский телеведущий Пирс Морган в программе Good Morning Britain назвал Кендалл Дженнер единственной красивой женщиной в семействе Кардашьян.

В ноябре в Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который разоблачает использующих фотошоп знаменитостей, появился коллаж из двух фотографий Кендалл Дженнер. На одной из них на модели минимальное количество макияжа, благодаря чему отчетливо видны очертания ее носа. Администраторы утверждали, что девушка сделала пластическую операцию, а не просто отретушировала нос в фоторедакторе.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!