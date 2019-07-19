Снявшуюся топлес «единственную красавицу в семье Кардашьян» обвинили во лжи

Младшая сестра Ким Кардашьян американская супермодель Кендалл Дженнер опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес, и столкнулась с критикой подписчиков за рекламу неработающего косметического средства. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте в четверг, 18 июля.

На черно-белом кадре 23-летняя Дженнер позирует в кожаном кресле, прикрывая грудь рукой. В описании к публикации она призналась, что в старшей школе испытывала проблемы с кожей и по этой причине не хотела выходить из дома, однако теперь научилась любить ее.

Далее модель прорекламировала средство от прыщей марки Proactiv, которое якобы спасло ее лицо. Однако пользователи соцсети не оценили пост. «Я пользовалась Proactiv, и он испортил мне кожу», — рассказала одна из них. «Да не пользуешься ты Proactiv, Кендалл. Ты пользуешься дорогим средством, которое подобрал тебе личный дерматолог, а также у тебя есть диетолог, который следит за твоим питанием, чтобы ничто не могло спровоцировать высыпания», — уличила ее во лжи другая. «Но если ты научилась любить свою кожу, то зачем рекламируешь косметику», — недоумевала третья.

Фотография топ-модели собрала три миллиона лайков.

В июне Кендалл Дженнер, которую британский телеведущий Пирс Морган окрестил единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, призналась, что до сих пор продолжает бороться с прыщами, появившимися на ее лице еще в подростковом возрасте. По словам модели, проблемная кожа мучила ее с 14 лет. Время от времени на ее лице появлялись прыщи, а затем ее лоб полностью покрыли милиа (маленькие белые точки, который появляются из-за высокого уровня женских половых гормонов эстрогенов). Вскоре милиа и прыщи появились на всем лице девушки.

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