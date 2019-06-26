«Единственная красавица в семье Кардашьян» призналась в вечной борьбе с прыщами

Супермодель Кендалл Дженнер, которую британский телеведущий Пирс Морган окрестил единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, призналась, что до сих пор продолжает бороться с прыщами, появившимися на ее лице еще в подростковом возрасте. Об этом сообщает Daily Mail.

На бодипозитивном мероприятии в Нью-Йорке, которое было посвящено недостаткам кожи, Дженнер заявила, что прыщи во взрослом возрасте могут быть еще болезненнее, чем в юности. По словам модели, проблемная кожа мучила ее с 14 лет. Время от времени на ее лице появлялись прыщи, а затем ее лоб полностью покрыли милиа (маленькие белые точки, который появляются из-за высокого уровня женских половых гормонов эстрогенов). Вскоре милиа и прыщи появились на всем лице девушки.

«Я страдала от прыщей дважды в жизни. Первый — в старшей школе, когда больше всего хочется, чтобы тебя понимали. Тогда я даже не смотрела людям в глаза во время разговора, — поделилась Дженнер. — Когда они вернулись во второй раз, я уже стала моделью, и от меня требовали всего и сразу. Во-первых, это невозможно и не важно, хорошая у тебя кожа или плохая. Но весь мир смотрит на тебя через увеличительное стекло, на все, что ты делаешь, на все, что с тобой происходит».

Ранее в июне Кендалл Дженнер разместила в Twitter видео процесса утреннего умывания и была раскритикована пользователями за несоблюдение гигиены и обман своих подписчиков. Девушку обвинили в безответственном отношении к окружающей среде, так как во время умывания она не закрыла кран. Модели также указали на то, что она умывалась всего 10 секунд и неправильно использовала средство, которое рекламировала.

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