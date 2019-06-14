Ценности
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Сербия приготовилась к вторжению в Косово
Спасенный россиянин рассказал о плене в Афганистане
В российском селе началась «война» против цыган
«Реал» опередит «Барселону» в борьбе за «японского Месси»
Японец выложил за черный арбуз состояние
Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Сбербанк покончил с мошенниками
Российского мэра арестовали после жалобы Путину
Президент Туркмении по тревоге разбудил военных и стал стрелять с велосипеда
Жизнь космонавтов признали невозможной без дорожки
Новости партнеров

Единственную красавицу в семье Кардашьян уличили в несоблюдении гигиены

Перейти в «Мою Ленту»
Twitter / KendallJenner

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и супермодель Кендалл Дженнер разместила в Twitter видео процесса утреннего умывания и была раскритикована пользователями за несоблюдение гигиены и обман своих подписчиков.

В ролике модель рекламирует средство для умывания бренда Proactiv, представительницей которого она является.

Девушку обвинили в безответственном отношении к окружающей среде, так как во время умывания она не закрыла кран. Модели также указали на то, что она умывалась всего десять секунд и неправильно использовала средство, которое рекламировала.

«Боже мой, как ты так быстро это сделала? У меня процесс занимает как минимум 20 минут!» — написала одна из пользовательниц. «Она тоже живет в Калифорнии, что за социальная безответственность?» — возмутилась другая. «Умывание было действительно слишком быстрым, продукт даже не успел впитаться в кожу. Средство так не работает!» — резюмировала третья.

Вдобавок пользователи обратили внимание на то, что Кендалл Дженнер использует средство стороннего производителя, а не продукцию компании Kylie Cosmetics своей сестры Кайли Дженнер.

В мае сестра Кендалл Дженнер бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в Instagram-аккаунте своего бренда по уходу за кожей Kylie Skin видео процесса умывания и подверглась критике пользователей. Девушку обвинили в несоблюдении правил гигиены.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же самое он повторил в марте 2019 года. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за неправильное умывание
«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х
Названа единственная красавица в семействе Кардашьян
Ценности
Ценности00:04Сегодня

Членовозы союзного значения

В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
15:1913 июня

Кейт Миддлтон явилась на публику в неподобающем наряде в духе Меган Маркл

05:1610 июня

Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела

20:3913 июня

Гарри Поттеру посвятили кеды

Ценности00:02 7 июня

Под каблуком

Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
13:0313 июня

Покупатели подрались на полу из-за одежды и рассмешили пользователей сети

09:40 4 июня

Назван лучший месяц для покупки кроссовок

19:5713 июня

Московского барбера оштрафовали за испорченную бороду клиента

ЦенностиПартнерский материал

Посягнули на святое

Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
12:2113 июня

Невеста похвасталась большим кольцом и была высмеяна за маникюр

18:37 3 июня

Назван любимый шашлык россиян

09:3413 июня

Самая молодая миллиардерша перестаралась с фотошопом и оказалась неузнанной

Россия
«Выводили на улицу и сжигали дома»
130 тысяч переселенцев, голод и смерть: какой ценой создавалось Рыбинское водохранилище
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Сталин — это миф»
Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
Мать российской девочки-маугли ограничили в родительских правах
Интерес россиян к внешней политике снизился
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Выловившую косаток для «китовой тюрьмы» фирму оштрафовали на 56 миллионов рублей
Все материалы
Мир
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Россия ударила по передовым позициям сирийских боевиков
Йеменские повстанцы атаковали гражданский аэропорт
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
Незаметный геноцид
Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Водную блокаду Крыма связали с экологической катастрофой для Украины
Саакашвили сравнил «украинскую мечту» с нигерийским пригородом
ОБСЕ не нашла улучшений в Донбассе за время президентства Зеленского
Журналист отказался сотрудничать с Зеленским из-за его «ватного окружения»
Саакашвили передумал и вновь засобирался в Раду
Все материалы
Экономика
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
«Вернуть рынку былое величие»
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере спасет мировую экономику
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года
Чиновникам пригрозили конфискацией скрытого имущества
Украина отказалась мириться с Россией
Путин разрешил россиянам самостоятельно управлять пенсиями
Все материалы
Силовые структуры
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Владимир ПутинПутин уволил генералов после скандала с делом Голунова
Об этом лично просил глава МВД. Расследование продолжается
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский учитель сел за сексуальное насилие над мальчиками в детском лагере
Стало известно о богатствах сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Отец офицера ФСБ из расследования Голунова открестился от его ареста
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве матери и ранении брата
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Жизнь космонавтов признали невозможной без дорожки
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Все материалы
Спорт
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда
Проблемы со здоровьем вынудили Марадону оставить работу
Кокорин померился сроками с убийцей
Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина
Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына
Все материалы
Культура
Thris Tian«Российская музыка — это всегда вызов»
Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Сын Алибасова собрался увезти отца из России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Хам из Tinder назвал девушку толстой и попал под шквал критики
Порносайты начали поднимать людей на баррикады
Студентка раздевалась на камеру с позволения матери и потерпела крах
Женщина случайно отправила неприличное фото незнакомке
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Все материалы
Ценности
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Кейт Миддлтон явилась на публику в неподобающем наряде в духе Меган Маркл
Гарри Поттеру посвятили кеды
Покупатели подрались на полу из-за одежды и рассмешили пользователей сети
Московского барбера оштрафовали за испорченную бороду клиента
Все материалы
Путешествия
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром и попал на видео
Российские туристы сознались в своей расточительности
Девушки отметили девичник на борту самолета и разъярили пассажиров
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Умерла старейшая жительница Великобритании
Японец выложил за черный арбуз состояние
Незнакомка помогла мужчине стать миллионером
Ветеран войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки
Все материалы
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Полет Mercedes-Benz CLR над Ле-Маном: как это было
20 лет одному из самых зрелищных происшествий в истории автоспорта
Всё о новом мегароскошном седане Bentley
Самые важные факты о новом Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас
Создан автомобиль с рулем в гамаке
Марка Fisker сделает кроссовер с поворотниками на задних стойках
Показано «заряженное» купе Alpine A110 с карбоновым кузовом
Все материалы
Дом
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Адвокат Трампа решил избавиться от жилья
Украинцы бросились скупать жилье за рубежом
В Москве подорожало дорогое жилье
Самый дешевый квадратный метр Москвы нашли в Люблино
Все материалы