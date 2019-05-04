«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать

Американская супермодель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер рассказала, что хотела бы подстричь волосы, но не делает этого, чтобы не быть похожей на свою мать и по совместительству менеджера Крис Дженнер. Об этом девушка заявила в интервью E! Online.

«Если я коротко постригусь, то буду выглядеть, как моя мать. У меня были фотосессии, на которых мне примеряли короткие парики, и я выглядела в точности как она. Это перебор. Я буквально мини-Крис Дженнер. Это проблема», — пояснила топ-модель.

При этом она отметила, что ранее уже стригла волосы коротко. Последний раз младшая Дженнер носила короткую стрижку пару лет назад, но сейчас отращивает волосы. «Не то чтобы я планировала делать это. Просто не стригусь», — добавила она. По словам Кендалл Дженнер, ее друзья подталкивают ее к тому, чтобы коротко подстричься.

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В апреле Кендалл Дженнер вернула в моду популярный в нулевых топ. Речь идет о летнем топе, который завязывается на одном плече, при этом второе плечо остается открытым. Кроме того, Дженнер выбрала один из самых популярных цветов года — кислотный салатовый.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же самое он повторил в марте 2019 года. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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