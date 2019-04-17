«Единственная красавица в семье Кардашьян» пожаловалась на отсутствие груди

Американская топ-модель Кендалл Дженнер не чувствует себя такой же привлекательной, как ее сестры. В этом она призналась в интервью для The Telegraph.

«Формы моих сестер намного пышнее моих. У них есть грудь, а у меня нет. Я росла той самой маленькой худышкой, смотрела на моих сестер и думала: "О нет, неужели я не буду такой же сексуальной, как они?"» — пожаловалась 23-летняя Дженнер.

Кроме того, модель считает, что сильно отличается от остальных членов своей семьи, однако ей нравится «быть другой».

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В 2018 году издание Forbes назвало Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой в мире моделью. Ее годовой доход приблизился к 30 миллионам долларов.

В феврале того же года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же самое он повторил в марте 2019 года. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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