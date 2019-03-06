Причиной богатства самой молодой миллиардерши назвали секс-видео Ким Кардашьян

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Британский телеведущий Пирс Морган в эфире передачи Good Morning Britain назвал «истинные» причины успеха самой молодой в мире миллиардерши, предпринимательницы Кайли Дженнер.

По мнению Моргана, Кайли Дженнер, как и все остальные члены семьи Кардашьян, получила популярность исключительно благодаря секс-видео, в котором приняла участие одна из ее сестер — Ким Кардашьян.

«Когда вы называете ее миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно, я сразу вспоминаю секс-видео, которе сделало их всех невероятно богатыми, — пояснил ведущий. — Если бы Ким Кардашьян не снялась в видео, которое затем просочилось в сеть… Не завладела бы правами на запись, не заработала бы миллионы и не сделала бы из этого семейную франшизу… Никто бы никогда о них не услышал».

Речь идет о скандальном ролике с участием Ким Кардашьян и ее бывшего молодого человека Рэй Джея, который попал в сеть в 2003 году и моментально прославил девушку.

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«Это, я думаю, самое точное объяснение всей этой захватывающей предпринимательской истории», — съязвил Морган. Он добавил, что Кайли Дженнер «даже не очень симпатичная» и что он поставил бы ее на четвертое место по красоте среди всех сестер, хотя и они «ненамного лучше».

«Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — высказался Морган, имея в виду супермодель Кендалл Дженнер.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics еще в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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