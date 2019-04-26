«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х

Американская супермодель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер вернула в моду популярный в нулевых топ. Фотографии, на которых Дженнер запечатлена в Лос-Анджелесе, появились на сайте Vogue.

Речь идет о летнем топе, который завязывается на одном плече, — при этом второе плечо остается открытым. Корме того, Дженнер выбрала один из самых популярных цветов года — кислотный салатовый.

Вместе с топом модель надела бледно-голубые джинсы свободного кроя с дырками на коленях и массивные кроссовки. Свой наряд она дополнила наплечной серебристой сумкой Louis Vuitton и золотыми ожерельями.

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В октябре 2018 года Кендалл Дженнер заметили в «самой спорной обуви 1990-х»: на ней были коричневые сапоги с крокодиловым принтом и квадратным мысом, которые стали трендом благодаря американскому дизайнеру Тому Форду.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же самое он повторил в марте 2019 года. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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