«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото со ставшим матерью отцом

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» супермодель Кендалл Дженнер поделилась с подписчиками детской фотографией с отцом Брюсом Дженнером, который сменил пол и стал женщиной по имени Кейтлин. Девушка опубликовала снимок в Instagram в воскресенье, 16 июня, в честь международного дня отца.

На указанном фото маленькая Кендалл сидит на руках улыбающегося Брюса.

Фото: @kendalljenner

Помимо этого, модель выложила несколько архивных кадров в stories. На них Брюс Дженнер запечатлен вместе с дочерью в разные периоды жизни. На некоторых фотографиях он еще не сменил пол, на других — уже позирует в женском обличии. «С днем отца нашего невероятного папу!» — подписала одну из публикаций Кендалл.

Кейтлин Дженнер — американская телезвезда, в прошлом — спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер. Будучи мужчиной, Дженнер получил известность как десятиборец, завоевавший золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Позже снимался в кино и телевизионных шоу.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же самое он повторил в марте 2019 года. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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