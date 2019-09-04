«Единственная красавица в семье Кардашьян» в позе березки насмешила фанатов

Младшая сестра Ким Кардашьян американская супермодель Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для американского бренда аксессуаров и обуви Stuart Weitzman. Снимки появились в Instagram-аккаунте марки.

На одном из снимков Дженнер в черном боди в позе березки рекламирует длинные замшевые сапоги The Lesley 75 с завязками, которые стоят 795 долларов (почти 53 тысячи рублей).

Фото опубликовано @stuartweitzman

Поклонники посчитали позу модели странной и посмеялись над ней. «Почему я должна перевернуться на голову, чтобы заценить эти сапоги?» — негодовала одна пользовательница. «Эта поза так стара. Она скопировала ее у Беллы Хадид. Так неоригинально», — отметила другая покупательница. «Какая странная, изжившая себя поза. Нас такому в детском саду учили. Называется березка, ха-ха!» — пошутила третья подписчица. «Ха-ха-ха-ха! Какая же смешная поза», — насмехалась еще одна комментаторша.

В июле супермодель Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной съемке фэшн-фотографа Мерта Аласа. На одном из них полностью обнаженная Дженнер стоит боком в студии и держит в руке режиссерское кресло, подписанное именем Мерт. На втором снимке девушка позирует лицом к камере и прикрывает грудь рукой.

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