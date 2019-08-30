«Единственную красавицу в семье Кардашьян» приняли за ожившего Майкла Джексона

Поклонники приняли супермодель Кендалл Дженнер за американского певца Майкла Джексона. Об этом они написали в ее Instagram-аккаунте под фотографией, опубликованной в четверг, 29 августа.

На черно-белом снимке Дженнер стоит в профиль к камере с закрытыми глазами и высунутым языком. На девушке — белый светящийся топ и массивные серьги, а ее волосы убраны в хвост.

Фото опубликовано @kendalljenner

Подписчиков модели поразило ее сильное сходство с Майклом Джексоном. «Я же не единственный, кто видит на этом снимке Майкла Джексона?» — осведомился один из них. «Не может быть! Майкл Джексон жив! Господи, спасибо! Я верил в это все это время», — заявил другой фанат. «Боже мой. Только я вижу здесь Майкла Джексона? Я чуть с ума не сошла!» — написала еще одна комментаторша.

Пост Кендалл Дженнер собрал почти три миллиона лайков.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же утверждение он повторил в минувшем марте. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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