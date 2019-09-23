«Единственную красавицу в семье Кардашьян» сравнили с животным

Американская супермодель Кендалл Дженнер выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию в комбинезоне с анимальным принтом и восхитила своих подписчиков.

«Ты животное!» — написала ей в комментариях визажист Мэри Филлипс, которая регулярно работает с Дженнер и ее сестрами. «Диско девочка», — отреагировала на снимок модель и певица Шарлотта Лоуренс. «Красивая королева природы», — прокомментировал фотографию один из поклонников модели.

Фото опубликовано @kendalljenner

Ранее в сентябре Кендал Дженнер сфотографировалась, лежа на кровати в одном полотенце, и заявила, что на снимке отсутствует ретушь. Фанаты не поверили модели и обвинили ее во лжи в комментариях к публикации

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же утверждение он повторил в минувшем марте. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!