«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в рекламе топлес

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, снялась для рекламы польской марки одежды Reserved. Фото и видео опубликованы в официальном Instagram-аккаунте бренда.

На кадрах Дженнер ходит топлес по комнате в черных полупрозрачных колготках и юбке из черной кожи, прикрывая грудь руками. На втором ролике она демонстрирует ту же юбку и бюстгальтер черного цвета.

«Найди себя. Оденься соответствующе. Повторяй каждый день», — подписали видео администраторы аккаунта.

Кроме того, в Instagram самой Дженнер появилось несколько снимков с фотосессии Reserved. На некоторых модель сидит на диване ультрамаринового цвета топлес, на других — она одета в ярко-красное кожаное платье с вырезом кливидж и широким ремнем в тон, а на еще одном фото модель ныряет в воду в белых трусах и топе с цветочным принтом.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер вышла на улицу без нижнего белья. Знаменитость запечатлели в Беверли-Хиллз. Она была одета в короткие джинсовые шорты с высокой талией и белый топ, через который просвечивала грудь.

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