«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без белья

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, вышла на улицу без нижнего белья. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

23-летнюю знаменитость запечатлели в Беверли-Хиллз. Она была одета в короткие джинсовые шорты с высокой талией, белый топ, через который просвечивала грудь, оверсайз-рубашку и коричневые сандалии Birkenstock. Свой наряд она дополнила маленькой наплечной сумкой и солнечными очками.

Носить вещи на голое тело стало трендом у знаменитостей. Ранее в сентябре в похожем образе сфотографировали коллегу Кендалл Дженнер, модель Беллу Хадид. После показа Burberry, в котором девушка принимала участие, она вышла на улицы Лондона в бежевом плаще Holzweiler и голубых свободных джинсах. Однако внимание фотографов привлек топ из блестящего прозрачного материала.

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