Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме. Ее фотографии опубликовали в фан-аккаунте в Instagram.

Знаменитость посетила показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana, который состоялся в рамках недели моды в Милане. На ней был белый брючный костюм и черная рубашка из прозрачного материала, из-под которой виднелся черный бюстгальтер, — также изготовленный из прозрачной ткани. Свой образ Беллуччи дополнила новой короткой стрижкой, солнечными очками и крупными золотыми серьгами-кольцами.

Моника Беллуччи — не первая знаменитость, продемонстрировавшая нижнее белье во время светского мероприятия. Ранее в сентябре голливудская актриса Кристен Стюарт вышла на улицу в расстегнутой рубашке, из-под которой тоже виднелся ее черный кружевной бюстгальтер. Тренд поддержала и супермодель Джиджи Хадид. Девушка пришла на вечеринку Love party в Лондоне в черном брючном костюме с расстегнутым жакетом. Под ним был только черный полупрозрачный бюстгальтер.

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