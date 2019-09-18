Джиджи Хадид вышла в свет в нижнем белье

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид появилась на вечеринке Love party в Лондоне в нижнем белье. Об этом сообщает Vogue.

24-летняя модель пришла на мероприятие в черном брючном костюме с расстегнутым жакетом. Под ним был только черный полупрозрачный бюстгальтер.

Свой наряд Хадид дополнила массивными золотыми цепями и серьгами с жемчугом.

Фото: Beretta / Sims / Shutterstock / REX

На вечеринке Джиджи сопровождала ее младшая сестра Белла Хадид.

В августе Джиджи Хадид снялась топлес для обложки бразильской версии модного журнала Vogue. На черно-белом снимке модель позирует в одних колготках марки Wolford, сидя боком к камере и закинув руки на ногу. Образ модели дополнен массивным украшением Chanel и беретом модного бренда Eric Javits.

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