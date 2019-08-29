Джиджи Хадид в одних колготках попала на обложку модного журнала

Американская супермодель Джиджи Хадид попала на обложку бразильской версии американского модного журнала Vogue. Фотографии со съемки опубликованы на официальном сайте Vogue Brasil.
На черно-белом снимке 24-летняя Хадид позирует топлес в одних колготках марки Wolford, сидя боком к камере и обняв ногу. Образ модели дополнен массивным украшением Chanel и беретом модного бренда Eric Javits.
Автором съемки выступил дуэт фотографов Luigi and Iango, снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue.
Ранее в августе американская супермодель палестинского происхождения и сестра Джиджи Хадид Белла Хадид снялась для обложки модного журнала Pop с оголенной грудью. На снимке Белла Хадид позирует в кожаной куртке с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Она расстегнута таким образом, что грудь супермодели практически полностью оголена.