Американская супермодель вышла в свет в панамке украинского дизайнера

Американская супермодель Джиджи Хадид отправилась на горнолыжный курорт в панамке украинского дизайнера Руслана Багинского. Фотографии в головном уборе она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Речь идет об утепленной шляпе-панаме с леопардовым принтом, которую Хадид продемонстрировала в серии снимков на своей странице.

В аккаунте бренда стоимость шляпы не уточняется, однако на сайте ретейлера Net-a-porter другие модели продаются по цене от 175 до 225 фунтов стерлингов (примерно от 15 до 20 тысяч рублей).

Материалы по теме Панама-мама Забытый головной убор из 1990-х вернулся. И это круто

Издание Harper’s Bazaar отмечает, что марка Ruslan Baginskiy пользуется спросом у мировых знаменитостей, в частности у модели Эмили Ратаковски, певицы Дуа Липы и сестры Джиджи Хадид Беллы.

В апреле 2018 года люксовые бренды, а также производители масс-маркетовой одежды, представили популярную в 80-х и 90-х годах прошлого века шляпу-панамку. Впервые этот головной убор заметили на Неделе мужской моды в Париже, когда его продемонстрировали сразу несколько компаний, в том числе Chanel и Burberry.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!