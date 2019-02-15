Внешность сестер Хадид на детских фото удивила фанатов

В Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya, который регулярно публикует фотографии знаменитостей без фотошопа и до пластических операций, появились детские снимки сестер-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.

Один из них — коллаж, состоящий из подростковой фотографии Беллы и ее современного снимка в похожем ракурсе. В публикации заметны различия черт лица модели на двух кадрах, особенно — формы носа. «Один человек прислал нам фото Беллы Хадид… Но разве это действительно Белла Хадид?» — удивились администраторы аккаунта.

Фото: @fakegirlsfvckya

На следующем снимке запечатлен отец сестер Мохаммед Хадид в обществе обеих дочерей. Пользователей соцсети поразили детские лица моделей, непохожие на их взрослую внешность.

«Она, оказывается, вовсе не красивая модель», — разочаровались одни.

«Ее прежний нос был не так уж плох. Она выглядела молодой и свежей», — отметили другие.

«Она что, сделала пластику и на глаза?» — осведомились третьи.

«Такое ощущение, что это еще одна сестра», — высказались четвертые.

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В январе мать топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид бывшая фотомодель Иоланда Хадид опровергла слухи о пластических операциях своих дочерей. «Никто из моих детей никогда не пользовался филлерами или ботоксом, в их телах нет инородных предметов. Они знают, что это такое, поскольку видели мои мучения», — поведала она.

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