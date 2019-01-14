Сестра Хадид лишилась волос ради денег

Американская супермодель Джиджи Хадид приняла участие в показе итальянской марки Prada во время Недели моды в Милане. Видео своего выхода модель опубликовала в Instagram 13 января.

На шоу 23-летняя модель демонстрировала бледно-голубое платье-рубашку с блестящими элементами и массивные черные ботинки. На ролике также видно, что волосы Хадид коротко острижены.

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«Когда даже не веришь, что такие мечты могут сбываться… Для меня большая честь — принять участие в показе Prada осень-зима 2019», — отметила топ-модель и поблагодарила Миуччу Праду и команду организаторов шоу.

В декабре 2018 года модный журнал Vogue выбрал лучшие стрижки всех времен и перечислил знаменитостей, носивших такие прически. Одной из лучших признали удлиненный боб до плеч. С такой прической ходили героиня Гвинет Пэлтроу в комедии «Семейка Тененбаум», американская писательница Джоан Дидион и актриса Фэй Данауэй в документальном детективе о Бонни и Клайде.

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